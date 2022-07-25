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1 час назад

Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак пообещал ограничить влияние Китая

ТК «Звезда»иещё 4

Кандидат на пост премьер-министра Великобритании и бывший глава Министерства финансов Риши Сунак пообещал в случае его избрания руководителем правительства закрыть в стране все действующие институты Конфуция. Кроме того, он намерен свести к минимуму уязвимость перед Китаем.

Экс-глава Минфина Британии Сунак пообещал ограничить влияние КНР
Фото: ReutersReuters

«Китай является крупнейшей долгосрочной угрозой Великобритании, экономической и национальной безопасности мира, как подчеркивали генеральный директор МИ-5 и директор ФБР. У нас дома крадут технологии», — говорится в программном заявлении Сунака, текст которого приводит газета Daily Telegraph.

По мнению претендента на пост премьера, учреждения по изучению китайского языка и культуры, поддерживаемые Министерством образования КНР, вредят британским университетам. Сунак намерен также активнее противодействовать китайским хакерам.

Напомним, на днях Риши Сунак в ходе предвыборной кампании в городе Грантем (графство Линкольншир) назвал себя аутсайдером гонки за пост премьер-министра. В то же время он заверил, что будет стараться заслужить каждый голос.

В мире,Мигранты,Риши Сунак,ФБР,
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