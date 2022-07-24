На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 по принятой на Тайване семибалльной шкале произошло в воскресенье у восточного побережья этого китайского острова. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба.

Эпицентр подземных толчков находился рядом с береговой линией, в 65,8 км северо-восточнее города Тайдун, а очаг залегал на глубине 29,6 км. Колебания почвы сильнее всего ощущались в уездах Хуалянь и Тайдун. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.