На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 по принятой на Тайване семибалльной шкале произошло в воскресенье у восточного побережья этого китайского острова. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба.
Эпицентр подземных толчков находился рядом с береговой линией, в 65,8 км северо-восточнее города Тайдун, а очаг залегал на глубине 29,6 км. Колебания почвы сильнее всего ощущались в уездах Хуалянь и Тайдун. Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали.
Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.