Скандальному украинскому послу в Германии нашли замену

Новым украинским послом в Германии станет 47-летний Алексей Макеев. Он заменит скандального Андрея Мельника, прославившегося обзывательством «ливерная колбаса» и отрицанием преступлений нацистских коллаборационистов.

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О новом назначении со ссылкой на источники сообщает немецкий телеканал RTL, передает ТАСС.

Известно, что карьеру дипломата Макеев начал в 1996 году. В 2014-2020 годах был политическим директором украинского МИД, также работал в посольствах в Швейцарии и ФРГ.

По данным немецких журналистов, официально Макеева представят в МИД Германии через две недели.

Новый украинский посол приедет на смену Андрею Мельнику, проработавшему в ФРГ восемь лет. Он регулярно позволял себе недипломатичные и скандальные высказывания, а также выражал недовольство властями ФРГ.

После начала спецоперации России на Украине высказывания Мельника становились все более одиозными.

Весной он упрекнул президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в тесных связях с Россией, и способствовал тому, чтобы Киев отказал Штайнмайеру в визите. Канцлер Олаф Шольц раскритиковал данное решение. Мельник в ответ назвал его «обиженной ливерной колбасой».

Мельник также выступил с отрицанием причастности бандеровцев к убийству сотен тысяч евреев и поляков. Эти высказывания вызвали бурную реакцию, МИД Украины был вынужден заявить, что не разделяет позицию дипломата.