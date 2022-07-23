В США ответили на вопрос «почему Россия не глушит GPS на Украине сильнее?»

Есть пять вариантов ответа на вопрос «почему Россия не глушит GPS на Украине сильнее?», пишет в американском издании Defense News президент организации Resilient Navigation and Timing Foundation (RNTF) Дана Говард.

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По ее мнению, Вооруженные силы (ВС) России «имеют устрашающую репутацию, когда дело доходит до радиоэлектронной борьбы» (РЭБ), которую Москва якобы недостаточно использует в ходе спецоперапции на Украине для подавления сигналов системы глобального позиционирования Global Positioning System (GPS).

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Первой возможной причиной этого автор назвала несоответствие российских систем РЭБ заявляемым характеристикам. Специалист усомнилась в этом, поскольку «российские войска регулярно глушат сигналы GPS в северной Норвегии из мест, расположенных далеко за границей», оставляя в этих же районах доступной Глобальную навигационную спутниковую систему (ГЛОНАСС).

Второй вариант — российские войска сами нуждаются в GPS. Третий — мощное оборудование для РЭБ может сравнительно легко обнаруживаться. Четвертый — большой потребности в глушении GPS нет, поскольку ВС Украины используют много советского оружия, которое не поддерживает работу спутниковой навигации.

«Несмотря на местонахождение конфликта, Украина не является врагом, который действительно беспокоит [президента России] Владимира Путина. Его опасения сосредоточены на США и НАТО. Размещение самого современного и мощного электронного оружия России на Украине позволит противникам изучить технологии и тактику. Это привело бы к разработке мер противодействия и сделало бы оружие менее эффективным в будущих конфликтах», — пишет Говард о пятой причине.

В мае The Times написало, что США и Великобритания начали искать альтернативу GPS из-за угроз со стороны России и вероятности того, что устройства РЭБ станут основным средством вооруженных конфликтов прошлого.

В апреле главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко оценил вероятность отключения России от спутников GPS как низкую.