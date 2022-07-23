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27 минут назад

У заболевшего COVID-19 Байдена появился новый симптом

Майк Габриелян

Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, охрип и кашляет, но при этом хвастается хорошим аппетитом, показывая подчиненным тарелки с крошками. Об этом сообщает AP.

У заболевшего COVID-19 Байдена появился новый симптом
Фото: ReutersReuters

В пятницу Байден с помощью видеоконференции общался с экономистами своей команды.

Во время совещания Байден снял маску и, потягивая воду, начал обсуждать снижение цен на газ в последние недели. Репортерам разрешили посмотреть несколько минут заседания, и, когда они спросили, как себя чувствует Байден, он поднял большой палец вверх, хотя было отчетливо слышно, что он охрип и кашляет.

Байден заявил: «Я чувствую себя намного лучше, чем выгляжу».

Представители Белого дома сообщили журналистам, что Байден работает более восьми часов в день. Его аппетит не уменьшился — Байден хвастался пустой тарелкой с крошками, разговаривая со своими советниками. Он также подписывает законопроекты и ежедневно общается по телефону.

В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена

В четверг у Байдена была температура 37,4, но личный врач снизил ее с помощью тайленола. Глава государства также несколько раз использовал ингалятор, при этом у него не было одышки.

Президента лечат паксловидом - противовирусным препаратом, предназначенным для снижения тяжести COVID.

Основными ковид-симптомами у Байдена ранее были насморк, усталость и кашель.

В мире,Джозеф Байден,
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