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32 минуты назад

Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским

Рамблер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 июля, провели телефонные переговоры. Они обсудили международную повестку. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского лидера.

Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в начале разговора главы государств поздравили друг друга с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Оно отмечается 23 июля.

Токаев подчеркнул, что между Астаной и Киевом налажено стабильное сотрудничество по гуманитарным и экономическим вопросам. Дипломатам и политикам удалось достичь решения многих ключевых вопросов.

Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Кроме того, глава Казахстана одобрил достижение соглашения по вопросам поставок украинского зерна. Политик пояснил, что конфликты между странами следует решать путем дипломатических переговоров. Это его принципиальная позиция.

В мире,Владимир Зеленский,
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