Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 июля, провели телефонные переговоры. Они обсудили международную повестку. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского лидера.
Отмечается, что в начале разговора главы государств поздравили друг друга с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Оно отмечается 23 июля.
Токаев подчеркнул, что между Астаной и Киевом налажено стабильное сотрудничество по гуманитарным и экономическим вопросам. Дипломатам и политикам удалось достичь решения многих ключевых вопросов.
Кроме того, глава Казахстана одобрил достижение соглашения по вопросам поставок украинского зерна. Политик пояснил, что конфликты между странами следует решать путем дипломатических переговоров. Это его принципиальная позиция.