Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Украины Владимир Зеленский в субботу, 23 июля, провели телефонные переговоры. Они обсудили международную повестку. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанского лидера.

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Отмечается, что в начале разговора главы государств поздравили друг друга с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между странами. Оно отмечается 23 июля.

Токаев подчеркнул, что между Астаной и Киевом налажено стабильное сотрудничество по гуманитарным и экономическим вопросам. Дипломатам и политикам удалось достичь решения многих ключевых вопросов.