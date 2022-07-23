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14 минут назад

Байден охрип

Lenta.ru

Президент США Джо Байден, заразившийся ранее коронавирусом, охрип. Об этом пишет AP.

Байден охрип
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что в ходе совещания по экономическим вопросам, в котором американский лидер принял участие дистанционно, Байден был охрипшим и кашлял. При этом президент обнадежил своих собеседников, заявив, что он чувствует себя лучше, чем выглядит.

Позже представители Белого дома сообщили о состоянии Байдена. В заявлении говорится, что президент работает более восьми часов в день, а его аппетит остался прежним.

Ранее координатор Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 Ашиш Джа заявил, что президенту не грозит ухудшение состояния. По словам специалиста, за политиком внимательно наблюдают врачи. «Вероятность осложнений у президента серьезно снижена, поскольку его иммунитет был укреплен. Он принимает противовирусные препараты», — рассказал Джа. Он указал на то, что Байден был вакцинирован, а сейчас получает лечение.

В Белом доме ответили на вопрос о госпитализации Байдена

21 июля официальный представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что тест Джо Байдена на COVID-19 оказался положительным. Она отметила, что президент находится в стабильном состоянии, симптомы коронавируса проявляются умеренно.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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