В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
11 минут назад

Орбан призвал ЕС разработать новую стратегию по конфликту на Украине

Майк Габриелян

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз разработать новую стратегию для разрешения украинского кризиса. По его словам, антироссийские санкции, поставки оружия Украине и стремление изолировать РФ не сработали. Политика цитирует Reuters.

«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточить внимание на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения… вместо победы Украины», — заявил Орбан в субботу, выступая в Румынии.

Он отметил, что нынешняя западная стратегия строится на четырех китах: Украина может выиграть противостояние с Россией с помощью оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство; санкции навредят России больше, чем Европе; «мир выстроится в очередь в поддержку Европы».

В РФ прокомментировали отказ США передать ракеты для РСЗО Украине

По словам венгерского премьера, данная стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся «как домино», а цены на энергоносители резко выросли. Сейчас ЕС необходима новая стратегия.

«Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так не выиграть», — сказал Орбан своим сторонникам.

Политик добавил, что Украина никогда не выиграет у России «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».

Орбан, переизбранный на четвертый срок подряд в апреле, также повторил, что Венгрия не будет участвовать в конфликте на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не будет поддерживать эмбарго или ограничения ЕС на импорт российского газа, поскольку это подорвет ее экономику.

В мире,Видео,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители