Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз разработать новую стратегию для разрешения украинского кризиса. По его словам, антироссийские санкции, поставки оружия Украине и стремление изолировать РФ не сработали. Политика цитирует Reuters.

«Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточить внимание на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения… вместо победы Украины», — заявил Орбан в субботу, выступая в Румынии.

Он отметил, что нынешняя западная стратегия строится на четырех китах: Украина может выиграть противостояние с Россией с помощью оружия НАТО; санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство; санкции навредят России больше, чем Европе; «мир выстроится в очередь в поддержку Европы».

По словам венгерского премьера, данная стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся «как домино», а цены на энергоносители резко выросли. Сейчас ЕС необходима новая стратегия.

«Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так не выиграть», — сказал Орбан своим сторонникам.

Политик добавил, что Украина никогда не выиграет у России «просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство».

Орбан, переизбранный на четвертый срок подряд в апреле, также повторил, что Венгрия не будет участвовать в конфликте на Украине.