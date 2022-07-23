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22 минуты назад

Президент Казахстана в беседе с Зеленским дал оценку «продуктовой сделке»

Деловая газета "Взгляд"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.

Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

Токаев объяснил, почему Казахстан не признает ДНР и ЛНР

Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.

В мире,Антониу Гутерреш,Владимир Зеленский,ООН,
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