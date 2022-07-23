Раскрыты подробности разговора Токаева с Зеленским

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским положительно оценил подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.

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«Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна», – отмечается в пресс-релизе.

Также Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.