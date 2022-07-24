Джонсон захотел вернуть себе пост британского премьера

Уходящий в отставку глава британского правительства Борис Джонсон рассчитывает вернуть себе пост премьера в будущем. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на источники в премьерской канцелярии.

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"Он считает, что приход любого его преемника к власти может обернуться катастрофой и через несколько лет после поражения [консерваторов] на всеобщих выборах мы сможем вернуться сюда [на Даунинг-стрит], когда нужен будет кто-то энергичный и способный вновь привести партию к власти. По его мнению, он может стать этим человеком", - заявил собеседник издания.

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The Sunday Times пишет, что у Джонсона остаются преданные сторонники, несмотря на череду скандалов, которые привели к его отставке. 7 600 членов правящей Консервативной партии подписали петицию с требованием того, чтобы рядовые тори могли проголосовать за кандидатуру Джонсона в ходе финального раунда выборов нового лидера партии, в который вышли министр иностранных дел королевства Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. По данным издания, некоторые парламентарии уже открыто сожалеют, что вынуждали Джонсона отказаться от должности, и боятся, что без него тори ждет болезненное поражение на выборах, которые должны пройти до конца 2024 года. Некоторые депутаты, выступившие против премьера, получают от жителей своих округов гневные письма, подчеркивает газета.

Сам Джонсон, в последний раз выступая в парламенте 20 июля, намекнул на возможное возвращение на первые роли в британской политике. Он сказал, что его миссия "пока что по большей части выполнена", и попрощался с коллегами фразой "До встречи, детка!" (Hasta la vista, baby!) из фильма "Терминатор-2" (Terminator 2, 1991).

7 июля, когда британское правительство демонстративно покинули почти 60 человек, Джонсон объявил об отставке с поста главы Консервативной партии. Он также сообщил, что перестанет быть премьер-министром, как только будет избран новый лидер тори, который возглавит правительство. При этом он сможет оставаться рядовым членом парламента.