В пятницу, 22 июля, в Стамбуле состоялось подписание соглашения по вопросам поставок продовольствия и удобрений. Переговоры и консультации по этой проблеме продолжались на протяжении нескольких месяцев. Но зарубежные издания довольно спокойно прокомментировали ее подписание.

Independent

Представители российской и украинской сторон подписали свои экземпляры отдельно. Они подчеркнуто игнорировали друг друга, не сидели за одним столом, избегали рукопожатий.

Издание также процитировало высказывания официальных лиц о сделке. Они публиковались в онлайн-режиме, по мере поступления в редакцию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны G7 обеспечат безопасное возобновление экспорта украинского зерна. Он отметил, что организация гарантирует безопасность вывоза продовольствия.

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд пояснила, что Вашингтон проследит за тем, чтобы Москва в полном объеме выполняла условия сделки.

Глава Управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О’Брайен потребовал, чтобы Китай изменил свою продовольственную политику. Он пояснил, что Пекину следует прекратить скупать и накапливать зерно. Ему необходимо направить излишки на мировые рынки, с тем, чтобы помочь справиться с продовольственным кризисом.

Fox News

Россия и Украина подписали соглашение об экспорте зерна в Стамбуле, предотвратив угрозу глобального продовольственного кризиса.

«Сегодня на Черном море появился маяк. Маяк надежды, маяк возможностей, маяк помощи миру, который нуждается в нем больше, чем когда-либо», - цитирует издание генсека ООН Антониу Гутерреша.

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк внес уточнения по протоколу сделки незадолго до ее подписания. Он подчеркнул, что Киев не будет подписывать соглашение вместе с Россией. Поэтому следует подготовить два текста договора.

Daily Mail

Москва и Киев впервые после начала спецоперации на Украине смогли прийти к соглашению. Причиной этого явилось желание преодолеть мировой продовольственный кризис, спасти от смерти людей в бедных странах мира.

Журналисты отметили, что подписание сделки проходит на фоне продолжающихся на Украине активных боевых действий.

Washington Post