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30 минут назад

В США впервые зафиксирована детская оспа обезьян

Майк Габриелян

Два случая оспы обезьян впервые были выявлены у детей в США. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний(CDC), передает CNN.

По данным CDC, случаи не связаны между собой и, вероятно, являются результатом «бытовой передачи инфекции».

Один случай зафиксирован у малыша, который живет с родителями в Калифорнии. Также заразился младенец, который не является гражданином США. Сейчас медики расследуют, каким образом были инфицированы дети.

У обоих есть симптомы, но они чувствуют себя хорошо и получают лечение противовирусным препаратом под названием тековиримат или TPOXX. Это лекарство CDC рекомендует детям в возрасте до 8 лет, поскольку считается, что они подвержены более высокому риску заражения.

Ранее большинство случаев заболевания было зафиксировано у гомосексуалистов. Однако медики говорят, что инфицироваться вирусом при близком контакте может любой человек. Дети могут заразиться в результате простого прикосновения, объятий, кормления, а также через общие предметы: полотенца, постельное белье, посуду.

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Доктор Дженнифер МакКуистон, заместитель директора отдела патогенов CDC, заявила, что случаи заболевания у детей не вызывают удивления и что США должны быть «готовы реагировать на новые случаи».

«Я знаю, что в Европе и других местах также были зарегистрированы случаи заболевания среди детей и женщин. Думаю, что то же самое ожидается здесь, в Соединенных Штатах», — сказала она.

Ранее медики рассказали, будет ли оспа обезьян объявлена пандемией.

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