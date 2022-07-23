"Вызов для НАТО": Бербок назвала непостижимым фото Эрдогана с Путиным

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его совместную фотографию с российским и иранским лидерами Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси, передает ZDF.

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Она заявила, что нахождение Эрдогана рядом с российским и иранским лидерами — «мягко говоря, вызов для НАТО. Она подчеркнула, что это «просто непостижимо».

Бербок отметила, что Турция как член НАТО оказывает Украине военную «массированную поддержку» и участвует в недавнем соглашении по обеспечению экспорта украинского зерна.

«Вот почему эта фотография более чем непонятна мне, особенно с точки зрения члена НАТО», — пояснила глава немецкого МИД.

19 июля в Тегеране прошли трехсторонние переговоры глав Ирана, России и Турции. Лидеры сделали совместное фото, взявшись за руки.

Во время отдельной встречи с Раиси Путин заявил о существенном вкладе Москвы и Тегерана в урегулирование сирийского кризиса и отметил, что отношения между РФ и Исламской Республикой развиваются хорошими темпами.