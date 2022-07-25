Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала разработать новые вакцины от COVID-19, передает РБК, ссылаясь на новую стратегию ВОЗ по вакцинации, принятую в ответ на распространение новых подвариантов «омикрона».

Фото: Reuters Reuters

«Хотя вакцины спасли бесчисленное количество жизней, они существенно не уменьшили распространение COVID-19. Необходимы инновации для разработки новых вакцин, которые существенно снижают передачу инфекции и обеспечивают более широкую и длительную защиту», — говорится сообщении.

Организация настаивает, чтобы власти стран продолжали инвестировать в исследования и разработки, чтобы сделать эффективные и простые в использовании вакцины, такие как назальные спреи.

ВОЗ отметила, что за первый год применения вакцин против COVID-19 врачи спасли 19,8 млн человек. Они ввели более 12 млрд доз людям со всего мира и добились среднего охвата 60% вакцинированных.

Однако уровень вакцинации среди пожилых людей и медицинских работников в странах с низким уровнем дохода оказался недостаточным (28 и 37% вакцинированных соответственно). Организация призвала власти стран привить как минимум 70% населения из группы риска и 100% граждан с высшей степенью риска, чтобы снизить уровень смертности.