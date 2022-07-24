Сотни украинцев стали белорусами после указа Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 471 человека, в том числе 463 граждан Украины. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на пресс-службу президента страны.

Отмечается, что новыми гражданами республики стали 33 семьи с детьми, 7 из которых — многодетные. Одна из семей воспитывает шестерых несовершеннолетних детей.

По данным «Белта», всего после поручения Лукашенко о предоставлении гражданства в августе 2021 года, белорусами стали 4228 украинцев. Из них по решению президента гражданство Республики Беларусь было предоставлено 2247 украинцам.