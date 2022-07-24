В Херсонской области ВСУ обстреляли ГЭС ракетами HIMARS

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Каховской гидроэлектростанция (ГЭС) со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 24 июля, пишет РИА Новости.

Фото: U.S. Army / Spc. Collin MacKown U.S. Army / Spc. Collin MacKown

По его словам, атака была произведена Киевом из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Есть повреждения моста, сама электростанция продолжает работать.

«Инфраструктура повреждена ракетами Соединенных Штатов», — заявил Леонтьев.