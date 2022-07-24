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30 минут назад

В Херсоне сообщили об обстреле ГЭС ракетами HIMARS

Lenta.ruиещё 3

Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил об обстреле Каховской гидроэлектростанция (ГЭС) со стороны Украины. Об этом в воскресенье, 24 июля, пишет РИА Новости.

В Херсонской области ВСУ обстреляли ГЭС ракетами HIMARS
Фото: U.S. Army / Spc. Collin MacKownU.S. Army / Spc. Collin MacKown

По его словам, атака была произведена Киевом из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Есть повреждения моста, сама электростанция продолжает работать.

«Инфраструктура повреждена ракетами Соединенных Штатов», — заявил Леонтьев.

Ранее о попытках обстрелять регион местные власти сообщали 21 июля. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять Антоновский мост, но ракеты сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

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