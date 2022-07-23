В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России

«Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», — заявил бывший министр.

Ранее Польша полностью ввела запрет на импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности ресурса на рынке и на его цене. Стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды страны в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности энергоресурса.