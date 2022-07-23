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18 минут назад

В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России

Елена Прошина

Польше грозят проблемы с отоплением жилых домов будущей зимой из-за эмбарго на уголь из России, сообщил Wirtualna Polska экс-министр экономики Януш Штайнхофф.

В Польше опасаются проблем с отоплением из-за безрассудства в адрес России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.

«Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно», — отметил Штайнхофф.

Как считает чиновник, решение Варшавы имело бы смысл, если бы его приняли совместно все члены ЕС.

«Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы — в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», — заявил бывший министр.

Ранее Польша полностью ввела запрет на импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности ресурса на рынке и на его цене. Стоимость тонны этого товара у частных поставщиков достигает около 640 долларов. Министерство климата и окружающей среды страны в сложившейся ситуации отменило на 60 дней требования к качеству угля, используемого для отопления. Как заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, потребители в ближайшее время столкнутся с проблемой доступности энергоресурса.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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