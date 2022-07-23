Новый газопровод в освобожденной Запорожской области построят к сентябрю

В сентябре планируется завершить строительство нового газопровода на освобожденной территории Запорожской области. Ранее регион был отключен Украиной от подачи газа.

Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press Maksim Konstantinov Global Look Press

Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Рогов указал, что по новому газопроводу будут налажены поставки энергоресурса из России.

Ранее Владимир Рогов призвал украинских мужчин призывного возраста не находиться по адресу регистрации и при наличии возможности уезжать на освобожденные части Украины.