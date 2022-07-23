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44 минуты назад

Новый газопровод в освобожденной Запорожской области построят к сентябрю

ТК «Звезда»

В сентябре планируется завершить строительство нового газопровода на освобожденной территории Запорожской области. Ранее регион был отключен Украиной от подачи газа.

Новый газопровод в освобожденной Запорожской области построят к сентябрю
Фото: Maksim Konstantinov Global Look PressMaksim Konstantinov Global Look Press

Такое заявление сделал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Его слова приводит ТАСС.

Рогов указал, что по новому газопроводу будут налажены поставки энергоресурса из России.

Ранее Владимир Рогов призвал украинских мужчин призывного возраста не находиться по адресу регистрации и при наличии возможности уезжать на освобожденные части Украины.

Также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что жителей региона не будут призывать в армию в течение ближайших пяти лет. Он объяснил введение моратория ложью украинских СМИ, в которых говорилось о якобы проводимом принудительном призыве людей на фронт.

В мире,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,
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