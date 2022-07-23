FP сравнил итоги поездок Байдена и Путина на Ближний Восток

Поездки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира, сообщает Foreign Policy.

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«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — пишет издание.

У России есть общие цели почти со всеми партнерами США в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира. Поездки президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что страны региона поддерживают Кремль в вопросе формирования многополярного мира.

«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — следует из статьи.

Foreign Policy отмечает, у Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира.