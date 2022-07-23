FP сравнил итоги поездок Байдена и Путина на Ближний Восток

Поездки лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток показали, что страны региона поддерживают Москву в вопросе формирования многополярного мира, сообщает Foreign Policy.
«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — пишет издание.
У России есть общие цели почти со всеми партнерами США в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира. Поездки президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток продемонстрировали, что страны региона поддерживают Кремль в вопросе формирования многополярного мира.
«Скудные результаты визита Байдена на Ближний Восток указывают на то, что основные региональные игроки, особенно из стран Персидского залива, не желают отказываться от отношений с Россией и Китаем», — следует из статьи.
Foreign Policy отмечает, у Москвы есть общие цели почти со всеми партнерами Вашингтона в регионе, от высоких цен на энергоресурсы и до формирования многополярного мира.
19 июля президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Тегеран, для того чтобы встретиться с лидерами стран — гарантами сирийского урегулирования. Сообщалось, что в рамках тегеранской поездки Путин также проведет три раунда двусторонних переговоров.