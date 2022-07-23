Глава Минобороны Турции захотел встретиться с Шойгу

"Через некоторое время мы проведем дополнительную встречу с [министром обороны РФ ] Сергеем Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы <...> ожидаем, что они в кратчайшие сроки направят выбранный ими персонал в наш [координационный] центр. Как только центр начнет функционировать, общая координация операции будет производиться отсюда", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Türk в пятницу.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.