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1 час назад

Глава Минобороны Турции заявил о намерении провести дополнительную встречу с Шойгу

ТАСС

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что планирует провести дополнительную встречу с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Глава Минобороны Турции захотел встретиться с Шойгу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Через некоторое время мы проведем дополнительную встречу с [министром обороны РФ] Сергеем Шойгу и нашими украинскими друзьями. Мы <...> ожидаем, что они в кратчайшие сроки направят выбранный ими персонал в наш [координационный] центр. Как только центр начнет функционировать, общая координация операции будет производиться отсюда", - сказал Акар в эфире телеканала CNN Türk в пятницу.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрения на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

В мире,Хулуси Акар,Сергей Шойгу,ООН,
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