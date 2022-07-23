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1 час назад

На Украине предрекли потерю европейского союзника в борьбе с Россией

Lenta.ruиещё 2

Украинское издание «Европейская правда» предрекло потерю европейского союзника в борьбе с Россией. По мнению авторов статьи, Словакия может отказаться от поддержки Киева, в том числе поставок оружия и антироссийских санкций.

Страна ЕС может отказаться от поддержки санкций против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Смену позиции Братиславы можно ожидать в случае перемены власти в стране на досрочных выборах, говорится в материале. Политику передачи вооружений Киеву критикует партия «Курс — социальная демократия» и ее лидер Роберт Фицо.

«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», — полагают авторы статьи.

Издание пишет, что Словакия также может последовать примеру Венгрии и выступить против эмбарго на импорт газа и нефти из России. Отмечается, что для предотвращения подобных решений Киеву следует назначить «нового и мотивированного» посла в Братиславе.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что на данный момент конфликт на Украине находится на решающем этапе. Он пообещал, что США и союзники продолжат находить инновационные способы обеспечения долгосрочной поддержки вооруженных сил страны.

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