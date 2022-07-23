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34 минуты назад

В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань

Lenta.ru

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался однозначно ответить на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон защитить Тайвань в случае его военного противостояния с Китаем, сообщает ТАСС.

В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань
Фото: ReutersReuters

«Наша политика не изменилась. Мы сохраняем стратегическую неопределенность», — заявил представитель Белого дома.

По его мнению, именно такая позиция американской администрации, а также креативное помогают десятилетиями не допускать нарастания напряжения ситуации вокруг Тайваньского пролива.

Ранее глава внешней разведки Великобритании MI6 Ричард Мур рассказал, что западным странам необходимо победить на Украине, чтобы не позволить Китаю извлечь из происходящего уроки и не допустить захвата Тайваня. Председатель КНР Си Цзиньпин «наблюдает за всем как ястреб», считает он.

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