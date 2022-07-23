В Белом доме отказались отвечать на вопрос о готовности защищать Тайвань

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отказался однозначно ответить на вопрос о том, готов ли будет Вашингтон защитить Тайвань в случае его военного противостояния с Китаем, сообщает ТАСС.

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«Наша политика не изменилась. Мы сохраняем стратегическую неопределенность», — заявил представитель Белого дома.

По его мнению, именно такая позиция американской администрации, а также креативное помогают десятилетиями не допускать нарастания напряжения ситуации вокруг Тайваньского пролива.