Врач рассказал об улучшении состояния Байдена

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.
"Преобладающий симптом в настоящий момент - это боль в горле", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.
При этом, по словам О'Коннора, состояние президента "продолжает значительным образом улучшаться".
Как сообщил врач, Байден также стал значительно меньше кашлять, уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме.
"Его легкие остаются чистыми", - добавил он.
"Президент продолжает хорошо переносить лечение", - подчеркнул О'Коннор.
Врач отметил, что президент продолжит принимать препарат Paxlovid.
Власти США в четверг сообщили, что тест Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат. Американский лидер, по свидетельству его пресс-службы, как минимум в течение нескольких дней будет выполнять свои должностные обязанности, находясь на карантине.