Врач рассказал об улучшении состояния Байдена

Состояние здоровья президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, продолжает улучшаться, он хорошо переносит лечение. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

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"Преобладающий симптом в настоящий момент - это боль в горле", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома.

При этом, по словам О'Коннора, состояние президента "продолжает значительным образом улучшаться".

Как сообщил врач, Байден также стал значительно меньше кашлять, уменьшилась ломота в теле. Пульс, давление и температура тела остаются в норме.

"Его легкие остаются чистыми", - добавил он.

"Президент продолжает хорошо переносить лечение", - подчеркнул О'Коннор.

Врач отметил, что президент продолжит принимать препарат Paxlovid.