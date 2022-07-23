Байден нашел способ "снизить доходы Путина"

Правительство Соединенных Штатов планирует добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка на стоимость нефти из России в мире. Об этом сообщил президент Америки Джо Байден.

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— Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече Группы семи. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина, — заявил Байден.

Он добавил, что уже на следующей неделе начнет делать «все возможное для снижения цен».

Американский лидер также подчеркнул, что стоимость топлива в США уже снижается, причем «38 дней подряд». По словам Байдена, это связано с принятыми Белым домом мерами по наращиванию добычи нефти в стране и ее высвобождении из стратегических резервов.

При этом энергетические компании США, считает президент, из-за действий администрации «получают рекордные прибыли». Тем не менее, цены на топливо в Америке «по-прежнему слишком высоки», передает ТАСС.