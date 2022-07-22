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19 минут назад

В США описали свое видение будущего Украины

Lenta.ru

В США описали свое видение будущего Украины. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон хочет видеть независимое государство, способное противостоять России, передает ТАСС.

В США описали свое видение будущего Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы бы хотели видеть суверенную, независимую, жизнеспособную Украину, которая с достоинством выйдет из этого [конфликта] и сможет отбить любую будущую агрессию России», — подчеркнул политик.

Салливан добавил, что США ставят перед собой цель, чтобы спецоперация на Украине стала «не стратегическим успехом, а стратегическим провалом» президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что США решили передать Украине более 500 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Phoenix Ghost. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Шеф Пентагона Ллойд Остин рассказал, что в новый пакет военной помощи Киеву включат еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для РСЗО дальностью 80 километров.

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