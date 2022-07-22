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1 час назад

Зеленский возложил ответственность за выполнение соглашения по зерну на ООН

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что теперь за выполнением достигнутого соглашения по зерну должна следить ООН, таким образом возложив на нее ответственность за соблюдением «продовольственной сделки».

Зеленский возложил ответственность за выполнение соглашения по зерну на ООН
Фото: ReutersReuters

«Важно, что в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством. Мы доверяем ООН, теперь это их ответственность — и наших международных партнеров — гарантировать соблюдение договоренностей» — отметил глава государства в своем видеообращении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев рассказал, что соглашение России, Украины, Турции и Организации Объединенных Наций (ООН) по вывозу украинского зерна из черноморских портов имеет лишь символическое значение.

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