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50 минут назад

Зеленский сообщил, что у Украины есть в наличии зерно на сумму около $10 млрд

ТАССиещё 1

краина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около $10 млрд. Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал зерновую сделку в Стамбуле
Фото: ReutersReuters

"Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд", - сообщил Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский добавил, что доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением подписанного в Стамбуле соглашения о создании коридора для вывоза зерна. Он отметил, что все пункты соглашения "полностью отвечают интересам Украины", и поблагодарил генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за их усилия" в восстановлении украинского морского порта. "Со стороны России могут быть какие-то провокации <...>. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", - сказал президент Украины.

Подоляк: "Украина не подписывает никакие документы с Россией"

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

В мире,Владимир Зеленский,Реджеп Эрдоган,ООН,
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