Зеленский прокомментировал зерновую сделку в Стамбуле

краина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около $10 млрд. Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд", - сообщил Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Зеленский добавил, что доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением подписанного в Стамбуле соглашения о создании коридора для вывоза зерна. Он отметил, что все пункты соглашения "полностью отвечают интересам Украины", и поблагодарил генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за их усилия" в восстановлении украинского морского порта. "Со стороны России могут быть какие-то провокации <...>. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", - сказал президент Украины.
В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.