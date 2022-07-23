Зеленский прокомментировал зерновую сделку в Стамбуле

краина обладает объемами готового к экспорту зерна на сумму около $10 млрд. Об этом в пятницу сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Около 20 млн тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт. Урожай этого года - а его уже собирают - также можно будет реализовать. Это доходы фермеров, всего аграрного сектора и государственного бюджета. Это рабочие места. У нас сейчас уже в наличии зерна примерно на $10 млрд", - сообщил Зеленский в своем вечернем обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский добавил, что доверяет ООН в обеспечении контроля над выполнением подписанного в Стамбуле соглашения о создании коридора для вывоза зерна. Он отметил, что все пункты соглашения "полностью отвечают интересам Украины", и поблагодарил генсека ООН Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана "за их усилия" в восстановлении украинского морского порта. "Со стороны России могут быть какие-то провокации <...>. Но мы доверяем ООН. Теперь это их ответственность и наших международных партнеров гарантировать соблюдение договоренностей", - сказал президент Украины.