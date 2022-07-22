На Украине хотят ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ

Украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
"Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании, - написала она в своем Telegram-канале. - Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено".