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22 минуты назад

В Германии "Московское" мороженое переименовали в "Киевское"

Елена Прошина

Крупнейшая продуктовая сеть Германии Edeka решила переименовать своё «Московское» мороженое в «Киевское». Это было сделано в качестве знака поддержки Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Der Westen.

В Германии "Московское" мороженое переименовали в "Киевское"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киевское» мороженое уже поступило в продажу на территории Германии. Отмечается, что новое название написано прямо поверх старого. «Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. «Московское» сэндвич-мороженое теперь будет называться «Киевским». Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной», – говорится в официальном обращении компании.

Однако уточняется, что текущая акция носит лишь временный характер – скоро название лакомства заменят на что-то более нейтральное.

Напомним, что ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что власти Германии больше не считает Россию надежным поставщиком энергоресурсов.

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