В Германии "Московское" мороженое переименовали в "Киевское"

«Киевское» мороженое уже поступило в продажу на территории Германии. Отмечается, что новое название написано прямо поверх старого. «Edeka переименовывает продукт по уважительной причине. «Московское» сэндвич-мороженое теперь будет называться «Киевским». Так сеть супермаркетов хочет показать солидарность с Украиной», – говорится в официальном обращении компании.