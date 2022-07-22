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46 минут назад

Зеленский высказался о перемирии между Россией и Украиной

Lenta.ruиещё 5

Перемирие между Киевом и Москвой без возврата территорий приведет к тому, что Россия получит передышку и конфликт продлится дольше, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

Зеленский высказался о перемирии между Россией и Украиной
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/ReutersUkrainian Presidential Press Service/Reuters

По словам политика, это приведет к замораживанию кризиса на Украине.

«Замораживание конфликта с РФ означает паузу, которая даст России передышку. Они не будут использовать ее для смены своей геополитики или отказа от притязаний на бывшие советские республики», — высказался Зеленский.

Кроме того, украинский лидер рассказал, что ежедневно армия страны теряет лишь около 30 человек убитыми и примерно 250 ранеными. При этом Минобороны России 22 июля заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) только в одном Краматорске потеряли убитыми до 300 военнослужащих.

В мире,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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