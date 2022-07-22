Грузинские таможенники не выпустили из страны десятки российских фур

Грузинские таможенники не выпустили из страны российские и белорусские фуры.

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Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на очевидцев, десятки болшегрузов сейчас находится на границе со стороны Грузии.

Кроме того, в Сети Интернет распространяются видеоролики, на которых видно, как люди столпились рядом с границей и выражают недовольство тем, что они не могут покинуть Грузию. Также показано, что фуры с грузинскими номерами проезжают быстро, российские же – стоят без движения.

По словам очевидца, большегрузы с российскими и белорусскими номерами не пропускают грузинские таможенники. При этом у водителей фур нет воды, бочков для мусора и возможности пойти туалет.

Ранее сообщалось, что социологи в Грузии провели опрос среди мирных жителей, чтобы выяснить, что они думают о политике их властей в отношении России.