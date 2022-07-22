Нуланд: США нужны поставки нефти РФ на мировые рынки

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что США и их союзники нуждаются в поставках нефти Российской Федерации на мировые рынки, в противном случае стоимость этого ресурса вновь начнет расти. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — заявила Нуланд.

Она подчеркнула, что ограничение предельной цены на российскую нефть, по мнению Вашингтона и союзников, должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продажи «черного золота» для Москвы, но сохранить для нее стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что возможное введение потолка цен на экспорт нефти из Российской Федерации приведет к росту мировых цен.