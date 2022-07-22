Зеленский назвал число ежедневных потерь украинской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряет лишь около 30 человек убитыми и примерно 250 ранеными. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal.

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Названные украинским лидером потери противоречат данным, которые поступают от Министерства обороны России. По данным командования, только за пятницу, 22 июля, украинская армия только в одном Краматорске потеряла убитыми до 300 военнослужащих.

Как утверждает Зеленский, уровень потерь ВСУ существенно снизился за последний месяц, а указанные им числа характерны для середины июля. Месяцем ранее украинские войска теряли убитыми от 100 до 200 человек ежедневно.