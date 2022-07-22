Врач рассказал о состоянии Байдена

Состояние президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, улучшилось. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, распространенном в пятницу.

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Как отметил специалист, Байден начал принимать препарат Paxlovid.

"Его симптомы говорят об улучшении [состояния]", - отметил О'Коннор.

Как он уточнил, в четверг вечером у главы Белого дома поднялась температура примерно до 37,4 градуса. После приема жаропонижающего "температура оставалась в норме".

"Его пульс, давление, ритм дыхания и сатурация в норме", - говорится в документе.

По словам О'Коннора, у Байдена по-прежнему насморк, кашель, повышенная утомляемость.

"Президент переносит лечение хорошо", - отметил врач.

Как он уточнил, американский лидер продолжит принимать Paxlovid.