Врач рассказал о состоянии Байдена

Состояние президента США Джо Байдена, заразившегося коронавирусом, улучшилось. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, распространенном в пятницу.
Как отметил специалист, Байден начал принимать препарат Paxlovid.
"Его симптомы говорят об улучшении [состояния]", - отметил О'Коннор.
Как он уточнил, в четверг вечером у главы Белого дома поднялась температура примерно до 37,4 градуса. После приема жаропонижающего "температура оставалась в норме".
"Его пульс, давление, ритм дыхания и сатурация в норме", - говорится в документе.
По словам О'Коннора, у Байдена по-прежнему насморк, кашель, повышенная утомляемость.
"Президент переносит лечение хорошо", - отметил врач.
Как он уточнил, американский лидер продолжит принимать Paxlovid.
Власти США в четверг сообщили, что тест Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат.