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1 час назад

Spiegel: радикалы, которые хотели похитить главу Минздрава ФРГ, планировали переворот

ТАССиещё 1

Радикальные ковид-диссиденты, которые весной 2022 года планировали похищение министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха и были задержаны, собирались устроить государственный переворот. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на данные следствия.

Стало известно о планах переворота в Германии
Фото: ReutersReuters

Подробности таких планов, которые в статье называют "абсурдными", раскрыл в ходе допроса задержанный Свен Б. По его словам, группа экстремистов после похищения министра собиралась провести собрание, на котором была бы принята новая "конституция". Радикалы намеревались записать и распространить видеообращение от двойников членов правительства, в котором якобы была бы признана попытка "переворота". После этого обвиняемые намеревались устроить теракт и "отключить энергоснабжение в ФРГ". Они надеялись на поддержку "со стороны представителей полиции и Вооруженных сил Германии", указывает журнал.

Мотив Свена Б. заключался в том, что он был недоволен внутриполитической ситуацией в ФРГ, в частности методами борьбы с пандемией.

О задержании группы радикалов стало известно 14 апреля. Экстремисты из группы "Объединенные патриоты", помимо похищения Лаутербаха, намеревались атаковать объекты энергоснабжения и обесточить всю территорию страны, устроить теракты с применением взрывчатки и тем самым привести ФРГ к состоянию, близкому к гражданской войне.

В мире,Карл Лаутербах,
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