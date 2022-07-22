Стало известно о планах переворота в Германии

Радикальные ковид-диссиденты, которые весной 2022 года планировали похищение министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха и были задержаны, собирались устроить государственный переворот. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на данные следствия.

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Подробности таких планов, которые в статье называют "абсурдными", раскрыл в ходе допроса задержанный Свен Б. По его словам, группа экстремистов после похищения министра собиралась провести собрание, на котором была бы принята новая "конституция". Радикалы намеревались записать и распространить видеообращение от двойников членов правительства, в котором якобы была бы признана попытка "переворота". После этого обвиняемые намеревались устроить теракт и "отключить энергоснабжение в ФРГ". Они надеялись на поддержку "со стороны представителей полиции и Вооруженных сил Германии", указывает журнал.

Мотив Свена Б. заключался в том, что он был недоволен внутриполитической ситуацией в ФРГ, в частности методами борьбы с пандемией.