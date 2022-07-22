Соседи Шольца нашли в мусорке конфиденциальные документы

Соседи канцлера ФРГ Олафа Шольца и его супруги Бритты Эрнст по многоквартирному дому в Потсдаме (земля Бранденбург) периодически находят в мусорном контейнере или возле него важные документы. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

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По его данным, ряд документов косвенно касается работы правительства федеральной земли Бранденбург, в которое в качестве министра образования входит Бритта Эрнст. В частности, среди выброшенных бумаг был черновой вариант речи, с которой она в конце прошлого года выступила в парламенте Бранденбурга. Также близ контейнера были найдены распечатанные листы из ее рабочего электронного ежедневника и переписка с представителями одной из языковых школ Гамбурга.

Журнал отмечает, что, судя по всему, именно жена Шольца выбрасывает конфиденциальные документы, не уничтожив их предварительно, хотя для этого достаточно просто разорвать их на несколько частей.

Однако в семье Шольца и Эрнст также выбрасываются документы, "официально классифицированные как конфиденциальные", добавляет издание. В частности, в контейнере, по данным журнала, была найдена памятка с краткими, буквально на несколько строк, характеристиками супруг и супругов лидеров стран Группы семи, которые прибыли в конце июня на саммит в замок Эльмау на юге Германии.

Среди прочего там были перечислены их даты рождения и род деятельности. Однако, к примеру, под фотографией супруги Марио Драги, который был на саммите в качестве премьера Италии, также написано, что она "избегает общественности". В целом данная информация не является закрытой, но этот документ якобы был составлен в МИД ФРГ и имел классификацию "секретная информация - только для служебного пользования". Выбрасывать его, не убедившись, что текст невозможно восстановить, запрещено, отмечается в статье.