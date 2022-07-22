В ООН раскрыли детали процедуры вывоза зерна с Украины

«Инспекционные группы будут созданы в Турции. Инспекционные группы в Турции будут состоять из представителей всех сторон (РФ, Украина, Турция — прим. «Ленты.ру») и ООН. Суда будут проходить в порты Украины и заходить в них в соответствии с графиком, утвержденным совместным координационным центром, после проверки судов инспекционной группой», — рассказал он.