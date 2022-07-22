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2 часа назад

В ООН раскрыли детали процедуры вывоза зерна с Украины

Lenta.ru

Суда, идущие на Украину и обратно, будут досматривать инспекторы на предмет наличия несанкционированных грузов и персонала. Источник в ООН раскрыл РИА Новости детали процедуры вывоза украинского зерна.

В ООН раскрыли детали процедуры вывоза зерна с Украины
Фото: ReutersReuters

«Инспекционные группы будут созданы в Турции. Инспекционные группы в Турции будут состоять из представителей всех сторон (РФ, Украина, Турция — прим. «Ленты.ру») и ООН. Суда будут проходить в порты Украины и заходить в них в соответствии с графиком, утвержденным совместным координационным центром, после проверки судов инспекционной группой», — рассказал он.

Шойгу рассказал о двух подписанных в Стамбуле документах

Представители России, Украины Турции и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море 22 июля во время церемонии в Стамбуле. Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. На мероприятии также присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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