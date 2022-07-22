Украина пригрозила Греции санкциями из-за работы греческого бизнеса в России

Украина пригрозила ввести санкции против Греции из-за того, что некоторые греческие компании продолжают вести бизнес с Россией, сообщает газета Vima.

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По данным издания, в последнее время двусторонние отношения стран охладились. В частности, Киев в середине июля обратился в греческий МИД по поводу семи греческих компаний, работающих в России. Названия не приводятся, но газета отмечает, что их деятельность не подпадает под санкции, введенные против России Евросоюзом. Известно лишь, что недовольство Киева вызывает перевозка российской нефти греческими танкерами.

Угрозы санкциями со стороны Киева, утверждает издание, «вызвали дискомфорт» у греческой стороны. Высокопоставленные дипломаты даже якобы говорили, что «Киев потерял всякую меру о том, что и как он просит». Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко после этого вызвали в МИД. По информации Vima, он утверждал, что направил ноту, содержащую угрозы, по запросу своей страны. При этом у него не было достаточных пояснений относительно источников информации о деятельности греческих компаний.