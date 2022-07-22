Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

На униформе бойцов жандармерии может быть только символика Сербии. Таким образом президент страны Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из силовиков республики, вызвавшее в интернете широкий общественный резонанс, передает «РИА Новости».

Фото: Reuters Reuters

Сербский глава, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что Белград считает своими друзьями и россиян, и украинцев, но важна ему «только Сербия», поэтому все сотрудники жандармерии и других полицейских подразделений и вооруженных сил «должны носить только то, что прописано в правилах службы — символику своей страны».