В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
19 минут назад

Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии

Елена Прошина

На униформе бойцов жандармерии может быть только символика Сербии. Таким образом президент страны Александр Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме одного из силовиков республики, вызвавшее в интернете широкий общественный резонанс, передает «РИА Новости».

Вучич прокомментировал фото со знаком Z на шлеме бойца жандармерии
Фото: ReutersReuters

Сербский глава, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что Белград считает своими друзьями и россиян, и украинцев, но важна ему «только Сербия», поэтому все сотрудники жандармерии и других полицейских подразделений и вооруженных сил «должны носить только то, что прописано в правилах службы — символику своей страны».

Ранее в интернете распространилась фотография одного из сербских силовиков со знаком Z на шлеме. Снимок был сделан во время операции по задержанию нелегальных мигрантов близ границы страны с Венгрией. В кадр также попал глава МВД Сербии Александр Вулин, он стоял рядом с тем самым бойцом жандармерии. На фотографию обрушился шквал критики со стороны прозападных пользователей соцсетей, а также бурная поддержка патриотов-традиционалистов в республике.

В мире,Александр Вулин,Александр Вучич,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители