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1 час назад

В Сирии допустили отмену санкций против России

Lenta.ruиещё 7

Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд высказался о роли соглашений о содействии России экспорту украинского зерна, подписанных в Стамбуле. Его слова приводит РИА Новости.

В Сирии допустили отмену санкций против России
Фото: ТАССТАСС

Эксперт из Сирии заявил, что соглашение, подписанной Россией, ООН, Турцией и Украиной, станет отличным решением, даже если и временным. Он допустил отмену санкций против Москвы после «продуктовой сделки».

«После соглашения должна последовать отмена экономических односторонних антироссийских мер, принятых Западом, без предварительных условий как дополнение к соглашению», — подчеркнул сирийский экономист.

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