В Сирии допустили отмену санкций против России

Профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартус Зульфикар Аббуд высказался о роли соглашений о содействии России экспорту украинского зерна, подписанных в Стамбуле . Его слова приводит РИА Новости .

Эксперт из Сирии заявил, что соглашение, подписанной Россией, ООН, Турцией и Украиной, станет отличным решением, даже если и временным. Он допустил отмену санкций против Москвы после «продуктовой сделки».