Американец одновременно заболел COVID-19 и оспой обезьян

В Калифорнии зафиксирован уникальный случай одновременного заболевания двумя тяжелыми заболеваниями. Мужчина заразился как COVID-19, так и оспой обезьян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

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Житель американского города Себастопол Митчо Томпсон пояснил журналистам, что после очередного тестирования на коронавирус, пройденного в конце июня, получил положительный результат. Через несколько дней он заметил на теле характерные для оспы обезьян красные пятна.

Мужчина обратился к врачам. Специалисты подтвердили, что он заболел не только COVID-19, но и оспой.

Томпсон уточнил журналистам, что чувствовал себя очень плохо, «едва мог встать с постели». Сил у него не хватало даже на то, чтобы пить и принимать пищу.

Российские ученые рассказали ранее, что двойное заражение вполне возможно. Они отметили, что это произойдет в том случае, если человек попадет в одно и то же время в зону распространения заболеваний.