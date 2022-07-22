В Китае назвали главную военную угрозу миру

Военный бюджет Соединенных Штатов превосходит те денежные средства, которые суммарно выделяют на оборону Китай , Россия , Великобритания , Индия , Германия , Франция , Саудовская Аравия , Южная Корея и Япония . Это свидетельствует о том, что США можно по праву считать главной военной угрозой миру. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, которое он опубликовал в Twitter.

"Кто здесь представляет реальную угрозу?", - написал Лицзянь, сопроводив сообщение диаграммой, сравнивающей военные расходы 10 государств. Согласно расчетам, бюджет США превышает 800 миллиардов долларов, в то время как общие расходы указанных стран на эти цели составляют 777 миллиардов.

Один из комментариев, оставленных под сообщением представителя МИД Китая, указывает на то, что представленная информация, вероятно, является не полной, и американский военный бюджет на самом деле гораздо больше. Отмечается, что оценка военных расходов США также должна включать те средства, которые тратятся на поддержание военных действий за рубежом, военную помощь иностранным государствам, а также расходы на ядерные вооружения, которые оплачиваются американским министерством энергетики.