Он уверен, что уход Драги с поста премьер-министра Италии станет «серьезным ударом по поддержке Украины со стороны единого Запада».

Дэвидсон считает, что раскол произойдет в любом случае независимо от результатов ближайших выборов в Риме. Он пояснил, что в случае победы правых сил к власти в стране придут политики, высказывающие симпатии России, а триумфа левых — наметиться серьезное разногласие по вопросу оказания помощи украинцам.

В частности, Италия может начать призывать Киев провести переговоры с РФ и пойти на территориальные уступки, отказаться от введения новых антироссийских санкций и поставок вооружений на Украину.