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29 минут назад

TNI: отставка Драги изменит позицию Италии по ситуации на Украине

Елена Прошина

Отставка премьер-министра Италии Марио Драги может коренным образом изменить позицию Рима по российско-украинскому конфликту. Такое мнение в своей статье для американского журнала The National Interest выразил Джейсон Дэвидсон.

Он уверен, что уход Драги с поста премьер-министра Италии станет «серьезным ударом по поддержке Украины со стороны единого Запада».

Дэвидсон считает, что раскол произойдет в любом случае независимо от результатов ближайших выборов в Риме. Он пояснил, что в случае победы правых сил к власти в стране придут политики, высказывающие симпатии России, а триумфа левых — наметиться серьезное разногласие по вопросу оказания помощи украинцам.

В частности, Италия может начать призывать Киев провести переговоры с РФ и пойти на территориальные уступки, отказаться от введения новых антироссийских санкций и поставок вооружений на Украину.

При этом Дэвидсон подчеркнул, что данные действия нового римского правительства нельзя будет рассматривать в качестве открытой поддержки Москве, но они однозначно «ослабят единый антироссийский западный фронт».

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