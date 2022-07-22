На Украине арестовано имущество Медведчука и его жены на сумму более $1 млн

Имущество украинского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на сумму более $1 млн арестовано на Украине. Об этом в пятницу сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

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"Решением суда наложен арест, в том числе на корпоративные права общества с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 38 млн гривен. (более $1 млн), банковские счета на 1,3 млн гривен (более $35 тыс.), два земельных участка площадью 3 и 5 га, помещение двух гостиничных комплексов площадью 4,5 и 2,4 тысячи кв. м. По данным СБУ, бенефициарными собственниками этих активов являются гражданин России Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко", - говорится в сообщении.

Механизм появления российского гражданства у Медведчука в СБУ не раскрыли, ранее он публично заявлял, что не имеет паспорта РФ.

Лычаковский районный суд Львова 9 июня продлил Медведчуку срок содержания под стражей до 9 августа. Процесс над политиком начался 15 июня, суд над ним пройдет в закрытом режиме во Львове.

В деле Медведчука три эпизода. По первому его обвиняют в перерегистрации в Крыму по российскому законодательству предприятия "Новые проекты" по разработке газового месторождения "Глубокая". По второму эпизоду политика считают виновным в передаче спецслужбам России секретных данных о "подразделении Вооруженных сил Украины", его личном составе и мероприятиях боевой подготовки. По третьему эпизоду Медведчуку вменяют "создание инфраструктуры влияния России на Украине через трудовых мигрантов", для этого якобы был использован проект "Проминь".