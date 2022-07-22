Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Берлине за цитату Лаврова

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского посольства в Берлине после того, как оно опубликовало сообщение с цитатой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Министерство иностранных дел РФ Министерство иностранных дел РФ

Запретная цитата звучит так:

«Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО, — написала Захарова.

По ее словам, теперь российское посольство как минимум на протяжении недели не сможет публиковать в своем официальном канале никакую информацию.

«У статуи Свободы в Нью-Йорке факел задуло, видимо», — добавила Захарова.