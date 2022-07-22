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10 минут назад

Twitter заблокировал страницу посольства России в Берлине за цитату Лаврова

News.ru

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт российского посольства в Берлине после того, как оно опубликовало сообщение с цитатой министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Берлине за цитату Лаврова
Фото: Министерство иностранных дел РФМинистерство иностранных дел РФ

Запретная цитата звучит так:

«Находки российских вооруженных сил в рамках СВО в военно-биологических лабораториях на территории Донбасса однозначно указывают на прямые нарушения КБТО, — написала Захарова.

По ее словам, теперь российское посольство как минимум на протяжении недели не сможет публиковать в своем официальном канале никакую информацию.

«У статуи Свободы в Нью-Йорке факел задуло, видимо», — добавила Захарова.

Ранее администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт Зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского из-за публикации, в которой он опроверг заявления о причастности РФ к удару по роддому в Мариуполе. Комментируя решение руководства платформы, дипломат усомнился в том, что на Западе заинтересованы в свободе слова и готовы слышать альтернативные точки зрения.

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