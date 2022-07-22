СБУ заявила о наличии российского гражданства у Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии российского гражданства у арестованного оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

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В сообщении службы приводится решение суда, который наложил арест на дополнительные активы Медведчука и его жены, в том числе на корпоративные права ООО с уставным капиталом 38 миллионов гривен, банковские счета на сумму 1,3 миллиона гривен, два земельных участка площадью три и пять гектаров, а также помещение двух гостиничных площадью 4,5 и 2,4 тысячи квадратных метров.

«По данным СБУ, бенефициарными владельцами этих активов являются гражданин России, Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко», — говорится в сообщении.

В октябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о получении российского гражданства Медведчуком. Представитель Кремля подчеркнул, что украинский политик не обращался в Москву по этому вопросу. «Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством», — указал он.