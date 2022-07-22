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1 час назад

СБУ: у Медведчука есть российский паспорт

Лера Букина

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о наличии у арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука российского гражданства. Соответствующее заявление было сделано в пятницу в Telegram-канале СБУ.

СБУ: у Медведчука есть российский паспорт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В 2021 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные об обращении главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука в Москву для предоставления гражданства РФ.

В сегодняшнем заявлении СБУ Медведчука назвали «гражданином России».

В апреле служба безопасности Украины задержала Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. В октябре 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму.

Согласно данным СБУ, Медведчуком в 2014 году были организованы поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.

В мире,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Виктор Медведчук,СБУ,
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