СБУ: у Медведчука есть российский паспорт

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о наличии у арестованного украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука российского гражданства. Соответствующее заявление было сделано в пятницу в Telegram-канале СБУ.
В 2021 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг данные об обращении главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчука в Москву для предоставления гражданства РФ.
В сегодняшнем заявлении СБУ Медведчука назвали «гражданином России».
В апреле служба безопасности Украины задержала Медведчука по поручению президента Владимира Зеленского. В октябре 2021 года Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму.
Согласно данным СБУ, Медведчуком в 2014 году были организованы поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.