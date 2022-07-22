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1 час назад

CNN: в Белом доме ответили на вопрос, кто заразил Байдена

Алиса Селезнёва

Доктор Ашиш Джа, координатор Белого дома по реагированию на COVID-19, заявил, что власти «все еще мало знают» о том, где президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Джа подчеркнул, что сейчас ведется отслеживание любых близких контактов президента. Медик сказал, что ему неизвестно о каких-либо случаях ковида в окружении Байдена.

Первая леди Джилл Байден сдала отрицательный тест на ковид.

Президент США сдал положительный тест на коронавирус 21 июля. В Белом доме заявили, что у президента есть легкие симптомы заболевания, он продолжает работать удаленно.

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22 июля Джа сообщил, что симптомы Байдена остаются легкими.

«Симптомы в основном такие же - у него небольшой насморк и небольшой сухой кашель», - рассказал он.

Президент полностью вакцинирован и дважды ревакцинирован, ему также прописали противовирусный препарат Pfizer, потому что 79-летний Байден находится в группе риска по возрасту.

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