Днем в пятницу, 21 июля, Украина подписала свою часть соглашения о вывозе зерна. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, подписи под документом поставили украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава Минобороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Аналогичный документ должны подписать представители России, Турции и ООН.

«Страна» отмечает, что в рамках сделки Украина сохранит контроль над портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В Турции ранее сообщили, что 21 июля состоится церемония подписания зерновой сделки.

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что прямого соглашения между Москвой и Киевом не будет - каждая из сторон подпишет отдельные договоры о гарантиях с Турцией и ООН.

Одним из основных препятствий для сделки были мины, которые Украина разместила в своих черноморских портах. По словам источников The New York Times, украинцы согласились убрать часть мин и направить грузовые корабли в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны.