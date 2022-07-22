В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
58 минут назад

СМИ: Украина подписала соглашение о вывозе зерна

Алиса Селезнёва

Днем в пятницу, 21 июля, Украина подписала свою часть соглашения о вывозе зерна. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, подписи под документом поставили украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков, глава Минобороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Аналогичный документ должны подписать представители России, Турции и ООН.

«Страна» отмечает, что в рамках сделки Украина сохранит контроль над портами «Одесса», «Черноморск» и «Южный».

В Турции ранее сообщили, что 21 июля состоится церемония подписания зерновой сделки.

Подоляк: "Украина не подписывает никакие документы с Россией"

Помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщал, что прямого соглашения между Москвой и Киевом не будет - каждая из сторон подпишет отдельные договоры о гарантиях с Турцией и ООН.

Одним из основных препятствий для сделки были мины, которые Украина разместила в своих черноморских портах. По словам источников The New York Times, украинцы согласились убрать часть мин и направить грузовые корабли в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны.

Затем иностранные экипажи будут доставлять корабли в Стамбул, а оттуда - в другие пункты назначения.

В мире,Видео,Михаил Подоляк,Антониу Гутерреш,Хулуси Акар,ООН,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители