Подоляк: "Украина не подписывает никакие документы с Россией"

Украина не будет подписывать с Россией прямое соглашение по зерновому вопросу. Документ будет подписан с Турцией и ООН. Об этом сообщил сегодня помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет ТАСС.

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«Украина не подписывает никакие документы с Россией. Мы подписываем договор с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальный договор с Турцией и ООН», - пояснил он в соцсетях.

При этом проверки судов с зерном в Черном море будут проводить совместные группы, а их сопровождение российскими кораблями не предполагается.

Сегодня в Стамбуле должно состояться подписание соглашения по вывозу украинского зерна на мировые рынки. Документ был согласован в ходе переговоров, в которых приняли участие делегации из России, Турции, Украины и представители ООН.

Турция выступила гарантом процесса разминирования в Черном море, что позволило добиться прогресса по вопросу формирования безопасных зерновых коридоров. Ожидается, что на подписании документов будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутериша.